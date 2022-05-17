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Орловским подросткам помогут с трудоустройством по телефону

Орловским подросткам помогут с трудоустройством по телефону

17 мая в регионе будет работать горячая линия для подростков. Подростки не только получат информацию об учреждениях высшего и профессионального образования региона, в которые ведётся приём студентов, но и узнают о возможности временной занятости в период летних каникул, а также о порядке регистрации в центре занятости населения через портал «Работа в России» для трудоустройства в экологическом отряде – Звонки принимаются с 9:00 до 17:00 по телефонам 36-41-29, 36-09-22, – сообщает пресс-служба Управления труда и занятости Орловской области.

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