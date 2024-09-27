Марк Селби выигрывает бой, а Лука Бресель вновь терпит поражение на турнире British Open 2024

Весельчак из Лестера Марк Селби обыграл Тепчайу Ун-Ну, а Джек Джонс нанес поражение Луке Бреселю в 1/8 финала на турнире British Open 2024 в Челтнеме, сообщает WST Тепчайа Ун-Ну – Марк Селби (фото: WST)Все Новости и результаты British Open 2024 British Open 2024.