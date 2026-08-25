Полицейские провели профилактическую беседу в детском оздоровительном лагере «Радуга» в Республике Башкортостан

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками отдела профилактики правонарушений несовершеннолетних Управления общественной безопасности по Октябрьскому району г.
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