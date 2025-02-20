Путин поблагодарил командиров за успешное выполнение задач в Курской области

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые пересекли границу с Украиной в Курской области.
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