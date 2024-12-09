Бумаги "Распадской" торгуются с неоправданной премией более 20% по Р/Е

Из-за пожара работы на шахте Алардинская приостановлены, пишет Интерфакс со ссылкой на компанию. Предварительно определено, что 9 декабря, в ночное время на шахте Алардинская зафиксировано сейсмособытие, которое привело к возгоранию в кутковой части лавы.