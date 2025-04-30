Hoofprint Biome улучшает питание коров и сокращает выбросы метана

Иногда решение давней проблемы сводится к поиску нового взгляда на нее. Возьмем, к примеру, метан, выделяемый коровами: В течение многих лет люди пытались избавиться от газа, выделяемого коровами, в попытке ограничить влияние скота на климат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии