Трагедия в Казани: почему она может повториться и как этому помешать

☭КОМПАСПолитикаТрагедия в Казани: почему она может повториться и как этому помешать Трагедии в Казани и Екатеринбурге Трагедия, произошедшая 11 мая в гимназии № 175 в Казани, потрясла всю страну.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВладимир МоргуновВ наше время, уборщица тетя Маша со шваброй держала школу под контролем. Но тогда и система образования была другой-ЛУЧШЕЙ В МИРЕ !!! Кто сокрушил эту систему ? "Гребаные реформаторы" сделали свое черное дело. И мы имеет то, что имеем !!!! Никто из "реформаторов" не забыт, все поощрены и НИКТО НЕ НАКАЗАН ??!!Сергей АлексеевОчень правильный и оргументированый взгляд на проблему. Хочется добавить , что любое наказание за преступление должно гарантированно исключать возможность подобного преступления в будущем.Валерий ФедосеевВ статье всё правильно изложено. Первоначально дело за медиками, выявлять психов, тихих лечить до посинения, буйных закрывать вплоть до пожизненного и ни в коем случае справки за вознаграждение не выдавать. Пора уже покончить с мораторием на смертную казнь....АНГЕЛ АНГЕЛКакие реформы такие и последствия, н это еще цветочки, ягодки впереди.... Ну если у политиков и чиновников нет разума и проводят антинародные реформы, какие могут быть последствия??? Ну а то что поднять престиж учителя платить больше извините лучше работать не станут.. Для этого должно быть призвание и желание работать... А сейчас многие учителя неплохо нагревают денег на репетиторстве... Чем хуже учишь тем больше заработаешь....Владимир СиденкоМного различных предложений по совершенствованию охраны школьных и дошкольных заведений. Одни очень спорные, другие менее. Одни дорогостоящие, другие менее. В тоже время в статье не прозвучало уже применяемое охранение как в некоторых учреждениях, в правоохранительных органах, так и в аэропортах, а именно - все сотрудники, не говоря уже о посетителях и пассажирах проходят через металлоискатель. Зазвенел металлоискатель - тут же блокируется проход. Истина конечно как всегда где-то посредине.Nikolia VovchenkoСтатья многих ввела в заблуждение...Стоит рассматривать не только свершившиеся события, а рассмотреть начало возникновения самих предпосылок подобных происшествий и почему в СССР не возникало подобного...Так же как и отмена моратория на смертную казнь...Автор даже не подозревает почему либерасты,тридцать лет назад призывавшие за мораторий,чтобы "реформаторы" тогда не попали под "вышку";в настоящее время,почему то,так активно наталкивают на мысль о возврате"вышки"...А может быть ,если"что то пойдёт не так"и чтобы народ не возмущался(или не смел..)..."ну вы же сами требовали возврата.."АлександрА ЛопатинаВсё так, но мало. Надо смотреть глубже. Только возвращение национальной идеологии как привычных морально-этических норм, закрепление этого в конституции и планомерное продвижение этих норм в обществе. Мы потеряли свою национальную эдентичность, когда приняли после развала СССР чуждую нам западную идеологию. И фигня, что у нас НЕТ идеологии. Она есть, только она чужая, западная, капиталистическая по типу "ничего личного - просто бизнесс" или "Боливар не выдержит двоих", где упор делается не на коллективизм, а на индивидуализм. Так что никакие меры не помогут, только национальная идеология, планомерное воспитание наших детей в этой парадигме и тогда, может быть лет через 20, можно надеяться на то, что другое поколение больше не будет стремиться стрелять друг в друга, а найдут себе более рациональное применение, которым можно будет гордиться. Вот статья на эту тему: https://zen.yandex.ru/media/id/60bdf20c76128933d12494a0/mojet-v-konservatorii-chtoto-podpravit-60bdf756bbd5974178bea1c5Комментировать
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