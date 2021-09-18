Десерт с бутылкой

Для любителей видео контента - прикрепляю видео (со всеми нюансами приготовления) . А для любителей фото контента - рецепт нижеРазобьём 3 яйца и смешаем их с 250 г сахараДобавим 200 мл молока и 100 мл подсолнечного маслаТакже добавим 300 г муки и 10 г разрыхлителя Получившуюся жидкость выливаем в 2 миски В одну добавляем 2 столовые ложки какао , а в другую 2 столовые ложки мукиСмажем нашу кастрюлю подсолнечным маслом и добавим 2 столовые ложки мукиВ середину кладём стеклянный стаканчик , а сверху часть пластиковой бутылки Заливаем всё как показано на видео Вынимаем пластиковую бутылку и отправляем в духовку на 45 - 60 минут при 170 градусахПо желанию можно сверху посыпать сахарной пудрой .