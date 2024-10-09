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Медведев сыграет с Синнером в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае. Россиянин ведет в личных встречах, но проиграл последний матч

Медведев сыграет с Синнером в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае. Россиянин ведет в личных встречах, но проиграл последний матч

Даниил Медведев и Янник Синнер разыграют четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае. Это будет их 14-я встреча.

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