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Посольство РФ заявило, что разбирается с задержкой рейсов из Ханоя в Москву

Посольство РФ заявило, что разбирается с задержкой рейсов из Ханоя в Москву

Посольство России во Вьетнаме заявило, что принимает меры для скорейшего разрешения ситуации с массовой задержкой рейсов Vietnam Airlines из Ханоя в Москву, в результате которой в аэропорту застряли около 600 российских туристов.

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