Новая статья: Обзор блока питания MSI MPG A1000G PCIE5 Рассмотрим еще один блок питан...

Новая статья: Обзор блока питания MSI MPG A1000G PCIE5Рассмотрим еще один блок питания MSI — «золотую» модель мощностью 1 000 Вт с разъемом 12VHPWR либо 12V2x6, которая основана на заслуженно популярной платформе CSZ от Channel Well источник#Обзор.