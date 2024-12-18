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Новая статья: Обзор блока питания MSI MPG A1000G PCIE5 Рассмотрим еще один блок питан...

Новая статья: Обзор блока питания MSI MPG A1000G PCIE5 Рассмотрим еще один блок питан...

Новая статья: Обзор блока питания MSI MPG A1000G PCIE5Рассмотрим еще один блок питания MSI — «золотую» модель мощностью 1 000 Вт с разъемом 12VHPWR либо 12V2x6, которая основана на заслуженно популярной платформе CSZ от Channel Well источник#Обзор.

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