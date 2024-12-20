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Петербургский дневник

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Объем поставок нефти из России в Китай вырос на 1,65 процента

Объем поставок нефти из России в Китай вырос на 1,65 процента

Показатель составил 99 миллионов тонн Россия нарастила экспорт нефти в Китай в январе–ноябре на 1,65 процента в годовом исчислении – до 99 миллионов тонн, передаёт ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

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