Объем поставок нефти из России в Китай вырос на 1,65 процента

Показатель составил 99 миллионов тонн Россия нарастила экспорт нефти в Китай в январе–ноябре на 1,65 процента в годовом исчислении – до 99 миллионов тонн, передаёт ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.