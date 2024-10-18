Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено мигрантке после смерти пятимесячного младенца в квартире Московского района.
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Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено мигрантке после смерти пятимесячного младенца в квартире Московского района.