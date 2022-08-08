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Бронни Джеймс может провести сезон-23/24 в Австралии

Бронни Джеймс, сын лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, рассмотрит три варианта продолжения карьеры после завершения школы в 2023 году.

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