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Кевин Дюрэнт: «Бен Симмонс выразил недовольство, когда я после его передачи сделал скидку вместо данка»

Форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт вспомнил забавную историю с участием Бена Симмонса из недавнего матча с «Блэйзерс», отметив эмоциональное преображение австралийца.

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