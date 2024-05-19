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Замена газу: в Европе используют тепло человеческих тел для обогрева зданий

Замена газу: в Европе используют тепло человеческих тел для обогрева зданий

Будущее, описанное в футуристических романах, все ближе. Новый виток экологической повестки коснулся эксплуатации того, что раньше считалось неприкосновенным и причиной всех других разработок, человеческого тела.

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