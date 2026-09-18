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Куинн Хьюз: «Есть желание поиграть с братьями, но Джек отлично сказал: «Не собираюсь жертвовать своим отличным местом ради игры с ними». Я люблю «Миннесоту» и ребят здесь»

Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз заявил, что задержка с продлением контракта с клубом не связана с желанием перейти в команду, в которой играют его братья Джек Хьюз и Люк Хьюз .

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