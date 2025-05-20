Делегации Совфеда и Нацассамблеи Никарагуа встретятся в Манагуа в 2025 году

Очередная встреча парламентариев из РФ и Никарагуа пройдет в Манагуа до конца этого года. Об этом «Известиям» сообщили заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев и первый заместитель председателя Национальной ассамблеи Никарагуа Арлинг Алонсо.
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