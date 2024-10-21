В Петербурге продажи автомобилей показали лучший результат за 2,5 года

Зарегистрировано почти 61 тысяча новых легковушек По данным экспертов центра «Автомаркетолог» и сети дилерских центров «Прагматика», за девять месяцев в Петербурге зарегистрировано 60859 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
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