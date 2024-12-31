Космические фейлы 2024: от обломков на крыше до «инопланетного» грузовика

Космос, это бескрайнее и таинственное пространство, всегда бросает вызов человечеству. Исследования за пределами нашей планеты — это сложнейшая инженерная задача, требующая предельной точности и внимания к каждой детали.
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