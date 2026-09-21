Врач Валерий Новоселов рассказал о признаках начальной деменции

Специалист Валерий Новоселов рассказал, как растерянность и проблемы с памятью могут указывать на начальную стадию деменции.
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