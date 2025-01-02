❗️ В Крыму обнаружили два загрязненных мазутом участка Они выявлены в районе городского пляжа Керчи и около озера Тобечик Ленинского района.
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❗️ В Крыму обнаружили два загрязненных мазутом участка Они выявлены в районе городского пляжа Керчи и около озера Тобечик Ленинского района.