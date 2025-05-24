Музей Банка России в Архангельске можно посетить и летом

Групповые и индивидуальные экскурсии по музею Банка России доступны в летний период.Экспозиция музея позволяет познакомиться с историей банковского дела на Севере России, увидеть коллекцию банкнот и монет, уникальные экспонаты, среди которых архивные документы, предметы банковской канцелярии, униформа банковского служащего, счетная и кассовая техника XIX и XX веков.