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FiNE NEWS

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Лукашенко прогнозирует рост числа украинских гостей на празднике «Купалье» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что на традиционный праздник «Купалье» в агрогородок Александрия, расположенный в Могилёвской области, в будущем приедет большое количество гостей из Украины.

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