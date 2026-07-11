Лукашенко прогнозирует рост числа украинских гостей на празднике «Купалье» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что на традиционный праздник «Купалье» в агрогородок Александрия, расположенный в Могилёвской области, в будущем приедет большое количество гостей из Украины.
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