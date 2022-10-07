Провалился экономический заговор США против РФ, а армия США стала слабее и запасы оружия снизились до невиданного уровня

Китайское издание «Baijiahao» сообщает,что заговор США против России провалился. Чтобы сокрушить Россию экономически, США ввели беспрецедентные санкции против РФ и ещё оказали давление на страны ЕС, чтобы и те тоже предприняли аналогичные меры.