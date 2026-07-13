Европа усиленно закупается ямальским газом

Страны Европы закупили рекордное количество продукции с завода «Ямал СПГ». Британская газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Kpler пишет, что в поставки в ЕС за первую половину 2026 года оказались больше, чем когда-либо, — 9,89 миллиона тонн.
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