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Европа усиленно закупается ямальским газом

Страны Европы закупили рекордное количество продукции с завода «Ямал СПГ». Британская газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Kpler пишет, что в поставки в ЕС за первую половину 2026 года оказались больше, чем когда-либо, — 9,89 миллиона тонн.

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