Госдума хочет запретить маркетплейсам требовать деньги за возврат товара

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев от «Единой России» подготовили проект закона о регулировании деятельности маркетплейсов.
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