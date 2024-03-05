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Госдума хочет запретить маркетплейсам требовать деньги за возврат товара

Госдума хочет запретить маркетплейсам требовать деньги за возврат товара

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев от «Единой России» подготовили проект закона о регулировании деятельности маркетплейсов.

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