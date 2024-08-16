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Захарова: Запад не хочет открыто ассоциироваться с терроризмом Киева

Запад не хочет открыто ассоциироваться с террористическими действиями киевского режима, так как не сможет от них отмыться, хотя он к ним уже причастен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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