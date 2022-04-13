Театр абсурда

7 911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Компания ТЛК
    Давно пора уничтожить этот гадюшник. Вообще сама идея увековечивания памяти мерзавца и подонка, предателя Родины Ельц...Пора ликвидироват...
  • Сергей Федосеев
    ...а дурочки вроде тебя стоят в очереди на кастинг чтобы постирать его сраные трусы... - поторопись а то упустишь сво...«Да нафига этот Л...
  • Валерия
    А умники ,вроде вас, сидят в сетях и пишут гадости....«Да нафига этот Л...

К границам Украины стягивается боевая техника Альянса

К границам Украины стягивается боевая техника Альянса

Западные страны предпринимают активные действия для оказания военной и финансовой помощи Киеву. Однако в последнее время НАТО пытается еще более обострить отношения с Россией, стягивая к западным границам Украины свою тяжелую военную технику.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх