В ЕС растет производство электроэнергии из мазута Генерация электричества из нефтепродуктов выросло по итогам 2024 года и достигло восьмилетнего максимума.
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В ЕС растет производство электроэнергии из мазута Генерация электричества из нефтепродуктов выросло по итогам 2024 года и достигло восьмилетнего максимума.
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