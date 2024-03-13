Путин: если Россия бросит своих людей, то потери возрастут многократно

Известия/Алексей Рамм Если Россия сегодня решит бросить своих людей на Донбассе и в Новороссии, завтра потери возрастут многократно, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым для "России 1" и РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии