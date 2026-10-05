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Ивановские новости

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Михаил Болгов прочитал лекцию о пресной воде в спецпроекте Росводресурсов «Акватория знаний»

Михаил Болгов прочитал лекцию о пресной воде в спецпроекте Росводресурсов «Акватория знаний»

В России объемы водопотребления устойчиво снижаются, особенно в промышленности и сельском хозяйстве. В Москве потребление воды сократилось почти на 50% благодаря установке приборов учета, выносу промышленных объектов и обновлению инфраструктуры.

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