Михаил Болгов прочитал лекцию о пресной воде в спецпроекте Росводресурсов «Акватория знаний»

В России объемы водопотребления устойчиво снижаются, особенно в промышленности и сельском хозяйстве. В Москве потребление воды сократилось почти на 50% благодаря установке приборов учета, выносу промышленных объектов и обновлению инфраструктуры.
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