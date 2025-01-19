Энтузиаст обдумывает возможность возрождения ретро-микрокомпьютера Sony

Поклонник классических портативных Windows-слайдерных ПК от Sony планирует их модернизацию. В пятницу Tomsek68 поделился своими планами на Reddit, предложив заменить ветхие внутренности Sony Vaio VGX-UX Micro PC (примерно 2006 года) на кастомную печатную плату и сборку на базе OrangePi CM5.