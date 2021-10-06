Экс-депутат Рады Мураев заявил, что досье Пандоры ставит точку на новом сроке Зеленского

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Информация о наличии офшоров у президента Украины Владимира Зеленского, обнародованная журналистами со ссылкой на "досье Пандоры", ставит точку на его перспективах переизбраться на второй срок, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.