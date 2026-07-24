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Динозавров мог уничтожить один из самых редких метеоритов: учёные установили источник

Динозавров мог уничтожить один из самых редких метеоритов: учёные установили источник

Изотопы никеля из слоя пород, оставшегося после удара 66 млн лет назад, указывают, что Землю поразил редкий углеродистый хондрит класса COМеждународная группа учёных пришла к выводу, что массовое вымирание 66 млн лет назад, уничтожившее около 75% всех видов, включая динозавров, мог вызвать один из самых редких типов метеоритов — углеродистый хондрит класса CO (Ornans).

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