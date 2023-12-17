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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров разделил с Яшиным 10-е место среди россиян в НХЛ по очкам – по 781

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:4).  Теперь на счету Кучерова 781 (296+485) очко в 675 играх НХЛ.

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