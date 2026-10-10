⛪️ Три части литургии: Что происходит во время главного богослужения Литургия — общее дело, в котором призваны участвовать все верующие, рассказал клирик Петропавловского собора Симферополя протоиерей Владимир Кашлюк.
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