Дерматологи назвали, какие продукты вызывают акне Ирэн ОрлонскаяВ условиях современного городского образа жизни, где режим дня не всегда правильный, а стресс и недостаток сна стали обыденными явлениями, многие люди сталкиваются с проблемами кожи.