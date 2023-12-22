Дерматологи назвали, какие продукты вызывают акне Ирэн ОрлонскаяВ условиях современного городского образа жизни, где режим дня не всегда правильный, а стресс и недостаток сна стали обыденными явлениями, многие люди сталкиваются с проблемами кожи.
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