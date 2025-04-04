Марк Богатырев после съемок в мега популярном сериале «Кухня» сидит без работы и рассказал о своем отцовстве

Популярность, пришедшая к Марку Богатыреву после сериала «Кухня», имеет и свои недостатки: актер стал ассоциироваться исключительно с комедийными ролями, что мешает ему раскрыть свой потенциал в других жанрах.
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