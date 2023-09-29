Бизнес выступил против бесконтрольных правок силовиков в базах персональных данных

Прямой доступ силовых структур к информационным системам, который планирует ввести правительство ради защиты «значимых персональных данных», нарушит их целостность и создаст для бизнеса угрозу нарушения других законов, считают в Ассоциации больших данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)