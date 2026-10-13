Воронежец обманул клиента на 200 тысяч при ремонте «Форда Мустанг»

В Воронеже развернулась история, которая могла бы стать сценарием остросюжетного фильма. 44‑летний житель Лисок мечтал вернуть к жизни свой «Форд Мустанг» — культовый спорткар стоимостью 3 миллиона рублей.
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