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Президент Российской Федерации назначил нового заместителя главы Министерства обороны - Анну Цивилеву

Президент Российской Федерации назначил нового заместителя главы Министерства обороны - Анну Цивилеву

Президент России Владимир Путин продолжает кадровые перестановки в правительстве и Министерстве обороны.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
&quot;Ранее она была супругой министра энергетики.. &quot;, они что? Развелись? Писать научитесь правильно, ранее, чем писать!
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11 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Нам что шалавы волк не хватило?
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10 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А где фото Аннушки, ну что бы наглядно видеть за какие такие заслуги её на генеральскую должность поставили.
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10 час.

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