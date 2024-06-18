Президент Российской Федерации назначил нового заместителя главы Министерства обороны - Анну Цивилеву

"Ранее она была супругой министра энергетики.. ", они что? Развелись? Писать научитесь правильно, ранее, чем писать!

Нам что шалавы волк не хватило?

ИМ

Ильдус Мамлеев

А где фото Аннушки, ну что бы наглядно видеть за какие такие заслуги её на генеральскую должность поставили.