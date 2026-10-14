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Ведущие китайские брокеры попали под административные санкции в 2026 году

Ведущие китайские брокеры попали под административные санкции в 2026 году

Ужесточение регуляторного контроля за брокерскими компаниями способно укрепить доверие инвесторов и повысить стабильность рынка, что поможет привлечь больше средне- и долгосрочного капитала и поддержать динамику котировок, считают эксперты.

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