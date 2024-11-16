Стюарт Олдероти из Ripple бросает вызов Генслеру из SEC

Стюарт Олдероти, главный юридический директор Ripple, открыто раскритиковал Гэри Генслера, председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), за его защиту недавних исков, направленных на сектор криптовалют.
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