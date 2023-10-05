ФСБ арестовала жителя Сахалина за сотрудничество со спецслужбами Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали и заключил под стражу жителя Южно-Сахалинска по подозрению в сотрудничестве со спецслужбам Украины, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.
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