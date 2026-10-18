❕До 1 ноября все объекты «Воды Крыма» оснастят дизельными генераторами Генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик сообщил «Крым 24», что к началу ноября все объекты организации планируют обеспечить дизельными генераторами.
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