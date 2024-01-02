В Вильнюсе произошёл пожар в жилом доме после нескольких взрывов

В литовском Вильнюсе произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме после нескольких взрывов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя местного противопожарно-спасательного департамента Эдиту Зданявичене.
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