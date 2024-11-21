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Петербургский дневник

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Дональд Трамп предложил своего адвоката Пэм Бонди на пост генерального прокурора США

Конгрессмен Мэтт Гетц взял самоотвод Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о выдвижении бывшего прокурора Флориды Пэм Бонди в качестве претендента на должность генерального прокурора США, который также возглавляет Минюст.

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