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Царьград

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Ангела Меркель выступила с дерзким заявлением о России

Ангела Меркель выступила с дерзким заявлением о России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала дерзкое заявление относительно России.Экс-канцлер Германии Ангела Меркель во время мероприятия, которое организовала газета Die Zeit, выступила с призывом не допустить победы России в конфликте с Украиной.

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