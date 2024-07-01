Евросоюз с 1 июля запретил продавать пластиковые бутылки со съемными крышками

Евросоюз с 1 июля запретил продавать пластиковые бутылки со съемными крышкамиРешение об этом было принято в ЕС в прошлом году, но теперь оно становится обязательным, хотя многие компании уже внедрили эту практику раньше.
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